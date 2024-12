Lavori agli impianti elettrici, a Cavaglià chiuse le scuole

Chiudono le scuole a Cavaglià per interventi sugli impianti elettrici del paese. La decisione arriva dal Comune come spiegato sui propri canali social: “Si comunica che, vista la comunicazione inviata da Enel spa e- distribuzione, in cui si annuncia l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in diverse vie del centro abitato per martedì 3 dicembre e venerdì 6 dicembre, con ordinanza n. 36 del 29 novembre, il sindaco ordina la sospensione delle attività didattiche della Scuola Secondaria di Primo Grado G. De Caroli nelle giornate di domani e venerdì, a cui si aggiunge la sospensione delle attività didattiche della Scuola Primaria nella giornata di venerdì, dalle 12.27. Inoltre, come da comunicazione dell'Istituto Comprensivo, tutti gli alunni della Scuola Primaria usciranno alle 12.27 e non saranno attivi né il servizio mensa né il servizio di doposcuola”.

Il Comune ha poi aggiunto: “In merito alla sospensione della fornitura di energia elettrica nei giorni 3 e 6 dicembre, il Comune si è attivato per trovare un'alternativa. Purtroppo, nostro malgrado, ci è stato risposto che i lavori, che prevedono il potenziamento di una cabina elettrica, non si possono rimandare”.