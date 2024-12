Principio d'incendio a Ponderano, Vigili del Fuoco rallentati dalle auto lasciate in sosta sulla strada stretta FOTO

A Ponderano scatta l'allarme per un principio d'incendio. Il fatto si è verificato poco dopo l'ora di pranzo, nella stanza di un'abitazione del centro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

Tuttavia, l'intervento avrebbe incontrato alcune difficoltà, come segnalato da alcuni residenti della zona, a causa di alcune auto lasciate in sosta in una strada piuttosto stretta. Uno dei mezzi dei soccorritori sarebbe stato costretto ad entrare in retromarcia.

Nonostante i rallentamenti, la situazione è tornata fortunatamente alla normalità in un breve lasso di tempo. In questi casi, è consigliabile spostare velocemente i propri mezzi per consentire ai soccorsi di agire con tempestività e nel migliore dei modi.