Pettinengo: Allarme truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini FOTO

A Pettinengo si è tenuto un incontro pubblico coi Carabinieri di Bioglio volto a sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, sui pericoli delle truffe. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva del sindaco, che ha ribadito l'importanza di una comunità unita e informata per prevenire questi reati che spesso colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

Durante l'incontro, i Carabinieri hanno illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, come telefonate ingannevoli o falsi visitatori, e hanno fornito consigli pratici su come riconoscere e difendersi da tali raggiri. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione e di segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto.

La collaborazione tra istituzioni e residenti è fondamentale per creare un ambiente sicuro e protetto per tutti, specialmente per gli anziani. L'incontro si è rivelato un momento di grande utilità per i partecipanti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con le forze dell'ordine e ricevere suggerimenti su come proteggersi dai crimini che mirano a sfruttare la buona fede degli individui.