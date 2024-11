Valdialana: Incidente con due auto coinvolte, danni a un'abitazione, nessun ferito"

Un incidente stradale si è verificato ieri lungo la strada provinciale Ponzone-Polto, coinvolgendo due autovetture. Le auto, entrambe condotte da uomini residenti in Valdilana, si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, una delle vetture ha urtato un'auto in sosta, mentre l’altra è finita contro il muro di un'abitazione.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i conducenti, che sono stati entrambi sottoposti a controllo dai Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. L’incidente ha causato danni ai veicoli coinvolti, nonché danni strutturali al muro dell'abitazione, ma, grazie alla prontezza dell’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, la situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento, ma le autorità locali invitano alla prudenza su quella strada, dove si sono verificati altri sinistri in passato.