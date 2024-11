Strona: il paese degli alberi di Natale

La Pro Loco di Strona lancia la terza edizione della “Mostra degli Alberi Creatalizi”, per coinvolgere la cittadinanza nell’attiva valorizzazione del paese. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal sindaco Davide Cappio, intende stimolare la creatività e incentivare il riciclo.

L'idea nasce nel 2022 con l'obiettivo di abbellire il paese e dare spazio alla creatività di chiunque desideri realizzare un albero natalizio personalizzato. La terza edizione della Mostra degli Alberi Creatalizi prenderà ufficialmente il via domenica 8 dicembre 2024. L'evento vedrà protagonisti ben 30 alberi creativi, disposti in vari angoli del paese e frutto del lavoro di altrettanti partecipanti, che hanno messo alla prova il loro estro, utilizzando materiali di ogni tipo: dagli appendini e filati dell'industria tessile al legno, elementi naturali e materiali di recupero.

Come illustra il sindaco Cappio, l’iniziativa vuole lanciare un messaggio: "Dietro ogni albero c’è un’idea, un desiderio, la voglia di creare e condividere, ma anche un forte richiamo alla sostenibilità, al riutilizzo dei materiali e alla valorizzazione del territorio.

L’entusiasmo attorno al progetto cresce di anno in anno, con l’ambizione di trasformare Strona in un punto di riferimento natalizio per tutto il Biellese. Quest’anno abbiamo ampliato la partecipazione coinvolgendo scuole, associazioni e realtà locali, per fare di questo evento un simbolo della comunità e di creatività condivisa”.

La mostra sarà allestita direttamente lungo le vie di Strona, con una cartina dedicata che guiderà i visitatori alla scoperta degli alberi e delle storie che rappresentano. Ogni esemplare racconta qualcosa di speciale, esprimendo la sensibilità e la fantasia del suo creatore.

L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata dal pranzo d’asporto, organizzato dalla Pro Loco: polenta e baccalà o polenta e tapulone. La distribuzione inizierà alle ore 11:30 in Piazza del Municipio, nella frazione Fontanella Ozino, 54.

Strona si prepara a trasformare il Natale in un atto condiviso, tramite la creatività di tutti i partecipanti.