Alberi Creatalizi, mercatini, street food: il Natale fa tappa a Strona

Come già anticipato in un precedente articolo (leggi qui), anche la comunità di Strona è pronta ad accogliere l'arrivo del Natale con la terza edizione della mostra degli Alberi Creatalizi, volta a valorizzare le bellezze del paese e coinvolgere i cittadini con una lodevole iniziativa che guarda al riciclo.

Non solo: domenica 22 dicembre arriveranno i mercatini di Natale, dalle 10 alle 17.30. Saranno presenti in piazza del Municipio animazioni dei bambini con il gruppo degli animatori del Mortigliengo, assieme alle esibizioni del coro Amici del Canto di Cossato, pronto ad esibirsi per le vie del paese.

Novità di quest'anno lo street food con piatti deliziosi adatti ai palati dei più. Infine, è stata resa nota anche la mappa degli Alberi Creatalizi, già posizionati in tutta Strona (vedi la locandina). È possibile visitarli fino al prossimo 6 gennaio.