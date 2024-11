A Città Studi Eugenio Finardi al Festival Mano a Farfalla (di Parkinson e altre storie)

Gli Amici Parkinsoniani Biellesi organizzano la prima edizione del Festival Mano a Farfalla (di Parkinson e altre storie), un’iniziativa pensata per informare e sensibilizzare sul tema delle malattie neurodegenerative e sulle conseguenze che hanno nella vita di centinaia di famiglie nel nostro territorio.

Nei giorni scorsi si sono svolti due interessanti e partecipati talk-show svolti a Cascina Oremo a Biella, in cui sotto la conduzione del giornalista biellese Marco Cassisa, tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, si sono confrontati i dottori Lia Rusca (fisiatra) e Martino Biginelli (neuropsicologo) in un dibattito dal titolo “Parkinson in movimento: corpo e mente attivi per una vita migliore”, e i dottori Mario Coletti Moja (neurologo), Matteo Stero (nutrizionista), Davide Barbagli (neurologo) e Mara Ravagnani (neurologa), in un dibattito dal titolo “Vivere con il Parkinson: strategie alimentari e nuove frontiere terapeutiche”.

Sabato 30 novembre 2024, infine, alle ore 21.00, all’Auditorium di Città Studi di Biella, il Festival Mano a Farfalla ospiterà il cantautore milanese Eugenio Finardi e il suo concerto “Euphonia Suite”. Si tratta di un concerto straordinario, che giunge al culmine di un tour che ha visto Finardi esibirsi, accompagnato da Giuvazza Maggiore e Raffaele Casarano, rispettivamente alla chitarra e al sassofono, sui più prestigiosi palchi italiani. Una “suite”, come la definisce il cantautore, che trasporta l’ascoltatore in un flusso ininterrotto di emozioni e suoni, che va al di là della normale sequenza di canzoni che ci si aspetterebbe, accompagnando il pubblico attraverso i successi della canzone italiana che dagli anni ‘70 giungono ai giorni nostri e che vedono in Eugenio Finardi uno dei protagonisti assoluti e delle voci più importanti e originali.

La manifestazione è ideata e organizzata dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV con il patrocinio di Provincia e Comune di Biella, ASL di Biella, Reload Sound Festival e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il concerto ha scopo benefico e l’intero ricavato della serata andrà a sostegno delle attività dell’APB in favore delle persone malate di Parkinson.