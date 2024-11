Pralungo, la minoranza interroga il sindaco su carenza medici e tempi dei lavori dell'ambulatorio

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nei giorni scorsi abbiamo presentato due distinte interrogazioni alla sindaca di Pralungo, la prima per segnalare i problemi causati dalla difficoltà a reperire MMG (medici di medicina generale) disponibili ad operare sul territorio del nostro Comune, la seconda per chiedere a che punto sono i lavori di ristrutturazione dei locali donati da una nostra concittadina, destinati a ospitare il nuovo ambulatorio comunale. Per quanto riguarda la carenza di medici di base abbiamo voluto farci portavoce delle preoccupazioni di molti nostri concittadini, che segnalano difficoltà crescenti nell’ottenere assistenza e cure sanitarie che dovrebbero essere garantite per legge.

È notizia di poche settimane fa la cessazione del servizio della dottoressa Camilla Pirlo, che recentemente aveva a sua volta sostituito la dottoressa Paola Cortese. Occorre precisare che, a differenza della dottoressa Cortese, la dottoressa Pirlo svolgeva attività ambulatoriale esclusivamente presso i Comuni di Ronco e Sagliano, obbligando i residenti di Pralungo a scomode trasferte.

Da informazioni apprese da organi di stampa, risulta vi sia un confronto aperto tra l’ASL Biella e i Sindaci dei Comuni interessati da questi disservizi, incluso il nostro, per trovare soluzioni finalizzate a risolvere i problemi. Soluzioni che, ci auguriamo, non si limitino a quanto prospettato dalla stessa ASL per affrontare l’emergenza, ovvero la presenza di medici “a rotazione” presso gli ambulatori rimasti scoperti. A proposito di ambulatori, abbiamo chiesto chiarimenti in merito alle tempistiche e ai relativi costi per la ristrutturazione dei locali commerciali e adeguarli ad ambulatorio comunale.

Dagli articoli pubblicati sui media locali nei mesi di aprile e maggio 2024 si poteva desumere che il nuovo ambulatorio comunale, fiore all’occhiello del programma elettorale dell’Amministrazione uscente, fosse pronto nel giro di pochissimo tempo, in quanto i lavori di adeguamento, secondo quanto dichiarato dalla stessa Sindaca Molino, non risultavano essere particolarmente impegnativi. Siamo al corrente del fatto che il nostro comune ha presentato un progetto per ottenere dei contributi per i lavori di adeguamento dei locali. Tuttavia, al di là dell'incertezza di riuscire ad aggiudicarsi tale contributo, si può certamente immaginare che le tempistiche per i lavori saranno molto più lunghe di quanto promesso dalla Sindaca in campagna elettorale. Il nostro auspicio, così come quello dei nostri concittadini è che, una volta terminati i lavori, il nuovo ambulatorio comunale venga messo a disposizione, se necessario anche con politiche incentivanti, di medici disponibili a prestare servizio stabile presso il nostro Comune, così da poter ripristinare un’adeguata continuità assistenziale, che in questo momento non è garantita”.