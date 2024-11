Funakoshi Karate 1976 conquista 2 terzi posti ai campionati nazionali

A Fidenza si sono svolte le finali nazionali dei campionati di karate e para-karate CSEN con numeri da record e altissimo livello tecnico. Le squadre ammesse sono risultate 128 (in rappresentanza di tutte le regioni) con un totale di 1850 atleti partecipanti. Per la società sportiva FUNAKOSHI KARATE 1976 sono stati ammessi 6 atleti del Team Agonisti, preparati dal Maestro Damiano Rovatti, che hanno centrato l’obiettivo di disputare ben 4 finali per il terzo posto.

La prestazione più spettacolare oltre che di elevato contenuto tattico-tecnico, l’ha espressa Francesco Salussolia nella classe Juniores fino 76 kg.: il terzo posto più che meritato lascia un po' di amaro per la mancata vittoria in semifinale che era davvero alla sua portata. Grandi prestazioni tra gli Esordienti: in tre hanno disputato la finale per il terzo posto. Gioele Ludovico Acquadro conquista il bronzo nei 68 kg; Zaccaria Coda Zabetta cede il podio e si classifica 5°, perdendo per Hantei (decisione arbitrale) dopo aver chiuso l’incontro sullo 0-0; e infine Martina Ciliesa subisce un punto proprio allo scadere del tempo, al termine di una combattuta finale, e si colloca così al 5° posto.

Buone le prove, anche se lontano dal podio, di Stefano Sasso nei 61 kg. Juniores e di Francesco Lepori nei 43 kg. Esordienti. Per i portacolori del Club Candelese il prossimo impegno sarà a Como per la XMAS CUP 2024.