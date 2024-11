Valdilana, cura del verde e manutenzione: una bella iniziativa di alcuni volontari

Condivisione e solidarietà: sono le due parole che contraddistinguono il rapporto che la Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda di località Mosso, in Valdilana, ha stretto con il territorio e le sue associazioni. E fra le molteplici iniziative, sabato 16 novembre non poteva mancare l’attenzione all’area verde che circonda la struttura, in cui gli anziani trascorrono parte del loro tempo nella bella stagione. A trasformarsi in giardinieri per l’occasione sono stati i pallavolisti di mezza età e forse più, del Teamvolley Eraldo Lanzone.

“Lasciata la palla pezzata gialla e blu del venerdì sera, levataccia e alle prime ore della mattina si torna in campo con tagliaerba, rastrelli, motoseghe, furgoni, trattore, olio di gomito e spirito cameratesco a fianco di altri volontari. Nessun scampo per le ramaglie, battute 3 a 0 e il giardino torna perfettamente in ordine. E al lavoro ultimato tutti attorno alla tavola imbandita dai cuochi della Casa di Riposo per un menù con i fiocchi e un arrivederci alla prossima. Infine, un appello: chi volesse partecipare alle nostre iniziative, siamo a disposizione per accogliere nuove leve”.