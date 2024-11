Dal Nord Ovest - Tre vigili urbani indagati per peculato nella vicina Valsesia

Tre vigili urbani indagati per peculato (foto di repertorio)

Aperta una indagine per peculato a Borgosesia. Ad essere coinvolti tre vigili urbani in servizio. Avrebbero ricevuto un borsone abbandonato e quando l'hanno aperto hanno trovato diverse migliaia di euro. A quel punto invece che repertare il tutto, i civich hanno deciso di spartirsi tutto il malloppo. Ma uno dei tre, colto dal rimorso, avrebbe raccontato tutto ai carabinieri.

E' stata aperta una indagine per peculato. La procura ha disposto anche il sequestro del denaro. Le indagini proseguono per far luce sull'episodio.