Da Autojunior Biella un ciliegio al nido di Ponderano per la Giornata degli Alberi FOTO

Il 21 novembre in tutta Italia, si festeggia la Giornata Nazionale degli Alberi, un’occasione per ricordarci della loro straordinaria importanza per la vita dell’uomo e per la qualità dell’ambiente. Nella stessa giornata si svolge la Festa dell’Albero, iniziativa promossa da Legambiente che prevede la piantagione di alberi in tutta Italia.

E anche Autojunior Biella, ha come ormai da tradizione donato un ciliegio giapponese all’asilo nido di Ponderano per celebrare la Giornata Mondiale degli Alberi.

Alle cerimonia hanno partecipato anche i piccoli con tanta curiosità.