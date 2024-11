Anteprima inverno a Bielmonte e in Oasi Zegna

Mentre continuano le passeggiate alla scoperta dei colori del foliage tra i boschi della Brughiera, in Oasi Zegna ci si sta preparando per dare inizio alla stagione bianca.



Durante la stagione invernale la maggior parte delle attività ruota attorno a Bielmonte, località nel "cuore" dell’Oasi Zegna lungo la strada Panoramica. La sua felice esposizione al sole dall'alba al tramonto, la vicinanza da Milano e Torino e un comodo parcheggio proprio sotto l'arrivo delle piste, garantiscono il massimo del comfort a tutti gli amanti dello sci e chi vuole rilassarsi nella quiete della natura in inverno. Pensata sia per chi non si è mai cimentato negli sport invernali è adatta anche per i più esperti, la stazione sciistica conta 18km di piste di discesa, due scuole di sci (la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna e Scuola Sci Monte Marca Bielmonte) con più di 50 maestri a disposizione di adulti e bambini per imparare a destreggiarsi sulla neve. Le attività per la stagione 2024/2025 prenderanno il via sabato 7 dicembre con l'apertura ufficiale degli impianti e nuovi pacchetti promozionali dedicati alle famiglie.



Per maggiori informazioni e acquisto skipass è possibile contattare il team di Icemont tel. 015 744102 e-mail: icemont@icemont.i t





Per l'acquisto degli skipass stagionali è possibile scaricare a fondo pagina l'apposito modul o.

Si consiglia di procedere all'invio della documentazione per l'acquisto dello stagionale entro fine novembre in modo da trovarlo pronto il vostro primo giorno sugli sci. L'invio della documentazione deve essere fatto tramite mail all'indirizzo: icemont@icemont.it - documenti richiesti: modulo acquisto debitamente compilato e firmato / documenti di identità per ottenere gli sconti sui pacchetti famiglia / fotografia aggiornata