Sagliano Micca campione di solidarietà con la colletta alimentare. Proprio il Comune ha diffuso nei giorni scorsi qualche dato sulla lodevole iniziativa: “Grazie all’impegno e alla generosità della nostra comunità abbiamo raggiunto un risultato incredibile: in due distinti supermercati sono state raccolte 63 scatole per un totale stimato di 696 chili e 50 scatole per un totale stimato di 527 chili. L'importo complessivo è di circa 1223 chili di alimenti raccolti. Un traguardo che parla di solidarietà, cuore e voglia di fare la differenza per chi ha bisogno. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato, collaborato e dedicato tempo ed energie per questo momento”.