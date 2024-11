Polizia tra la gente… anche mentre nevica, intervento a Biella per un bus bloccato

Ieri pomeriggio, uno scuolabus con a bordo studenti delle scuole cittadine, mentre percorreva questa Via Ogliaro è rimasto bloccato a causa della copiosa nevicata in atto. Il mezzo spazzaneve che sarebbe potuto intervenire per consentire il ripristino della circolazione era però impossibilitato ad uscire dal deposito a causa del traffico paralizzato.

Lo scuolabus con il suo carico di ragazzi rischiava quindi di restare bloccato per lungo tempo, con temperature prossime allo zero. Dopo essersi assicurato che le condizioni di sicurezza e salute dei ragazzi fermi sull’autobus fossero garantite, l’operatore della Sala Operativa della Questura risolveva il problema con l’intervento di una pattuglia della “Squadra Volante” che scortava lo spazzaneve in mezzo al traffico congestionato, permettendogli così di raggiungere in tempi brevi lo scuolabus, liberandolo dalla neve, consentendogli di ripartire.

La collaborazione tra la Polizia di Stato ed il comune di Biella ha così limitato i disagi ai ragazzi, i quali hanno con entusiasmo accolto l’arrivo degli “angeli della neve”, stemperando con i loro sorrisi le tensioni tra gli automobilisti in coda.