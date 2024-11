Pettinengo: pedone scampa per un miracolo a un incidente

Avrebbe potuto avere conseguenze seriamente drammatiche un episodio che si è verificato questa mattina, oggi 22 novembre, ma per fortuna è andata diversamente.

Nel compiere una retromarcia a Pettinengo, poco dopo le ore 8.00, il conducente di un'auto per via della neve a terra, ha perso il controllo del mezzo. Non lontano un uomo stava camminando sul marciapiede, quando si è visto l'auto andare nella sua direzione.

Il fatto è accaduto di fronte alla pensilina di via Roma. L’uomo a piedi accorgendosi di quanto stava accadendo si è prontamente messo al riparo all’interno di una nicchia del muro di un’abitazione, e la corsa della macchina è stata fortunatamente interrotta da un dissuasore in pietra posizionato sull’angolo della via.

L'accaduto si è concluso bene per il pedone, fortunatamente, non senza spavento, mentre il conducente si è invece allontanato senza mostrare alcuna attenzione nei confronti del malcapitato.