PMI DAY 2024, venerdì la XV Giornata nazionale delle piccole e medie imprese, 33 aziende coinvolte

Il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese aderisce anche quest'anno al PMI DAY, l'iniziativa nazionale che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri. L'iniziativa prevede delle visite guidate presso le aziende che hanno aderito, rivolte ai ragazzi ed agli insegnanti degli Istituti Superiori e si svolgerà a partire da venerdì 22 novembre: una giornata in cui centinaia di studenti visiteranno decine di aziende del territorio.

L'obiettivo dell'iniziativa è contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva locale: un'occasione per raccontare la storia dell'impresa, l'orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte, cercando di coinvolgere in prima persona studenti e docenti.

Christian Ferrari, presidente Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese, commenta: "Il grande valore del Pmi Day sta ne fatto che, per un giorno, gli studenti e i loro insegnati possono vivere la realtà imprenditoriale locale, possono entrare nelle nostre imprese e toccare con mano un patrimonio fatto di cultura di impresa e saper fare diffuso, in diversi settori. E' un'occasione preziosa anche per noi imprenditori per riuscire ad avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa e mostrare loro quello che facciamo. E', soprattutto, un'esperienza utile anche perché gli studenti possano aver maggiore consapevolezza rispetto al panorama delle aziende del territorio, per favorire la loro libertà nella scelta rispetto al loro futuro scolastico e professionale".

Il tema di questa edizione è "Costruire". Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle. Costruire sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani. Costruire innovazione ponendo i nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività, immaginazione e conoscenza. Costruire il dialogo e lo scambio tra culture e popoli diversi per consolidare la conoscenza e il rispetto reciproco come antidoto alla guerra. Costruire relazioni positive nella scuola, nella professione e nella società.

Costruire nuove opportunità di business per crescere come impresa e per contribuire sempre di più allo sviluppo economico e sociale dei territori e del Paese. Costruire sostenibilità pensando al benessere delle generazioni future. Costruire nuove competenze per gestire il cambiamento, valorizzando capacità innovativa e punti di forza del saper fare italiano. Costruire ponti tra scuola e impresa.

L’iniziativa nazionale ha ricevuto i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed è inserita nella Settimana della Cultura d’Impresa organizzata da Confindustria e nella Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.