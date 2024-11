Per troppe donne la violenza è pane quotidiano, a Biella la presentazione del progetto di prevenzione e contrasto

Per troppe donne la violenza è pane quotidiano, presentato a Biella il progetto

È stato presentato questo pomeriggio, durante una conferenza stampa, il progetto "Per troppe donne la violenza è pane quotidiano". Presenti Ilaria Sala, presidente dell'associazione Nonseisola, Alessandra Musicó dell'associazione Underground, Marina De Andrea per Voci di Donne e l'assessore alle pari opportunità e politiche sociali del Comune di Biella, Isabella Scaramuzzi.

Hanno aderito 32 panetterie del territorio biellese che riceveranno sacchetti realizzate appositamente per l'iniziativa con sopra indicati i numeri del centro antiviolenza 800266233 e il numero nazionale 1522. Ad ogni punto vendita sarà consegnata una locandina con scritte tradotte in più lingue per raggiungere un'ampia platea, oltre ai numeri antiviolenza.