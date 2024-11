Calcio, buone notizie per il Gaglianico: c'è una convocazione per la Rappresentativa Regionale femminile (foto dalla pagina Facebook di Gaglianico Calcio)

“Grazie al grandissimo impegno sul campo e alle sue super qualità, è arrivata la convocazione in Rappresentativa Regionale femminile under 15 per la nostra Marta Tamburella”. Lo scrive il Gaglianico Calcio.

E aggiunge: “Un onore per i nostri colori e una fantastica avventura per la nostra Marta, che ci rappresenterà in un contesto regionale di grandissimo rilievo. Un grosso in bocca al lupo per questa meravigliosa occasione e per il tuo futuro con la Rappresentativa regionale femminile”.