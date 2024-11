25 novembre a Mottalciata: “Coloriamo il paese di rosso”.

In occasione del 25 novembre 2024, Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune di Mottalciata divulga l’iniziativa “Coloriamo il paese di rosso”. Questo colore, infatti, è divenuto simbolo della manifestazione, in quanto richiama l’amore e la passione che si tramuta in violenza e in sangue.

L’amministrazione invita tutti i cittadini ad esporre fuori casa un lenzuolo, una maglia, delle scarpe, palloncini, fiori o altri oggetti di colore rosso per “ridipingere il paese”. Entro il 25 novembre sarà possibile inviare una foto al seguente numero: 378.303.8774.

“Tutte le immagini verranno esposte nella sala consiliare del Comune di Mottalciata, in via Moricco. Uniti contro la violenza!”