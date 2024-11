Wooooow! la Provincia di Biella c'era

Molto positivo il bilancio della partecipazione di Provincia di Biella a Città Studi, per l'edizione 2024 di Wooooow, il Salone dell' orientamento scolastico, della formazione e del lavoro.

Anche quest'anno l'ente ha voluto esserci e dare un contributo per diffondere tra le nuove generazioni il messaggio che il lavoro nella Pubblica amministrazione è un'opportunità da cogliere, per un futuro in nome del "bene comune". In un contesto ben riuscito e molto partecipato, sono state diffuse informazioni e materiali utili ad orientare i giovani nella ricerca del lavoro e alla scoperta delle opportunità che la Pubblica amministrazione offre.

Per saperne di più:

Vai alla sezione Lavorare in Provincia

Guarda i video > Provincia di Biella - Un lavoro in Provincia non è solo un lavoro > https://youtu.be/BN6HozokQBQ