Passeggiata inclusiva al Parco Burcina, per ribaltare il paradigma sociale FOTO

Passeggiata inclusiva al Parco Burcina, per ribaltare il paradigma sociale - Servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it

È partita oggi, domenica 17 novembre, la “Passeggiata Inclusiva” al Parco Burcina. L'evento, organizzato dalla cooperativa sociale Tantintenti in collaborazione con Vivi Biellese 2.0 e le guide di Richiamo del Bosco, mira a promuovere il turismo accessibile e a valorizzare le capacità delle persone con disabilità.

Elisa Toniazzo, educatrice di Tantintenti, spiega: "Con il progetto Vivi Biellese 2.0 abbiamo coinvolto un gruppo di ragazzi con disabilità cognitiva, in esperienze culturali nel territorio biellese. L'obiettivo è ribaltare il paradigma tradizionale, permettendo a queste persone di assumere un ruolo attivo come guide, anziché come semplici fruitori. L’itinerario, infatti, è stato progettato dagli stessi ragazzi, che con il supporto degli operatori hanno progettato il percorso, offrendo una panoramica sulla biodiversità del parco”. Grazie a una mappa interattiva con QR code, i partecipanti hanno potuto accedere a descrizioni e contenuti multimediali, al fine di rendere l’esperienza fruibile a tutti.

Al ritrovo presso parcheggio, alle ore 14:00, è seguita la presentazione del progetto e dall'inizio della passeggiata alle 14:15. La conclusione è prevista per le 16:00.

“Un passo significativo verso il turismo inclusivo – concludono i rappresentanti – Intendiamo offrire nuove opportunità e trasformare le difficoltà in punti di forza, spunti da cui partire per costruire nuove esperienze, valorizzando il territorio”.