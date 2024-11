Export e normative sul conflitto russo-ucraino: webinar informativo della Camera di Commercio.

Approfondire le restrizioni sull’export legate al conflitto russo-ucraino e le ultime disposizioni normative: è questo l‘obiettivo del webinar che si terrà mercoledì 20 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con i locali Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’incontro si svolgerà online: dopo l’apertura dei lavori da parte di Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e di Davide Miggiano, direttore ADM Piemonte e Valle d’Aosta, si entrerà subito nel vivo del tema con l’intervento “Crisi Russo-Ucraina: la normativa unionale” di Francesca Crocetti dell’Ufficio controlli ADM Novara. Seguirà un focus sugli aspetti sanzionatori e la rappresentanza in dogana da parte di Biancamaria Nappi della Sezione Antifrode/Controlli ADM Novara, mentre Davide Tanzarella, dirigente ADM Novara, illustrerà il ruolo dell’ufficio di esportazione e dell’ufficio di uscita, con particolare riferimento ai casi di uscita negata. Ampio spazio verrà inoltre dedicato ai quesiti dei partecipanti e alle richieste di approfondimento.

«L’incontro dà seguito operativo al Protocollo d’intesa firmato quest’anno dall’Ente camerale e dalla Direzione territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’intento di promuovere un approccio consapevole ai mercati esteri e migliorare la presenza internazionale delle nostre imprese» spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Per operare con successo oltreconfine è necessario poter contare su informazioni complete e aggiornate, in particolare quando di tratta di disposizioni normative e adempimenti: con questo incontro vogliamo sostenere le nostre imprese in modo concreto, aiutandole nello svolgimento della propria attività di import/export».

La partecipazione all’incontro è gratuita: per iscriversi occorre compilare il modulo online accessibile dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni possono richieste scrivendo un’e-mail all’indirizzo internazionale@pno.camcom.it