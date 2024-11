Diodato alla cerimonia di donazione di un clavicembalo artigianale al Palazzo del Quirinale

Continuano i grandi successi internazionali di Davide Dato, originario di Biella, e da alcuni anni prestigioso étoile dell’Opera di Stato di Vienna. Il 27 ottobre, Dato è stato invitato a danzare a Roma, nella Cappella Paolina per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di donazione di un clavicembalo artigianale al Palazzo del Quirinale.

La cerimonia ha celebrato il dialogo tra arti e tradizioni italiane, sottolineando il valore del talento e della cultura come strumenti di coesione nazionale. “Un evento che rafforza il legame tra passato e futuro”, ha dichiarato Mauro Bordin, Presidente del Consiglio Regionale del Friuli, evidenziando il significato simbolico dello strumento donato.

Per Dato, danzare in questa occasione rappresenta un ulteriore traguardo e riconoscimento nella sua brillante carriera, confermando il prestigio internazionale di un artista che porta alto il nome di Biella e dell’Italia nel mondo.

Potremo tornare ad ammirare Davide in mondovisione il 1° Gennaio 2025 quando danzerà in occasione del concerto di Capodanno della Wiener Philharmoniker in diretta da Vienna diretto dal Maestro Riccardo Muti.