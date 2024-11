Viola i domiciliari, per un 23enne di Occhieppo Superiore si aprono le porte del carcere

Per un 23enne tunisino che si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico si sono aperte le porte del carcere di Biella.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l'uomo in più occasioni si sarebbe reso responsabile di alcune violazioni della misura di detenzione degli arresti domiciliari da parte dei Carabinieri di Occhieppo, motivo per cui questa gli è stata revocata ed è stato tradotto in carcere per evitare il rischio di reiterazione dei reati dei quali è accusato.

L'ultimo degli episodi durante il quale l'uomo avrebbe violato la misura degli arresti domiciliari risale a qualche giorno fa.