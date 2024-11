Mongrando, accesa lite dopo un incidente senza feriti

E' successo a Mongrando nella serata di ieri 15 novembre intorno alle 20: due auto sono rimaste coinvolte in un incidente in seguito al quale fortunatamente i mezzi hanno riportato solo lievi danni.

I conducenti però non sono riusciti a mettersi d'accordo per compilare la constatazione amichevole, e tra loro è nata una lite accesa. Solo l'intervento dei Carabinieri è valso a riportarli con fatica alla calma, e a questo punto si è proceduto con la compilazione dei documenti che serviranno per stabilire le responsabilità.

A rimanere coinvolti nel sinistro sono stati un 28enne di Occhieppo Superiore e un 51enne di Mongrando.