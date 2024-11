Biella, parcheggiano davanti a un passo carrabile, multate due auto

Due persone avevano parcheggiato il proprio mezzo proprio davanti al suo passo carraio, impedendogli così di uscire di casa con l'automobile.

L'uomo, residente in viale Matteotti, si è quindi rivolto al 112 spiegando l'accaduto.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno richiesto l'invio di un carroattrezzi per la loro rimozione. Per fortuna questo non è servito, perchè i proprietari dei veicoli erano nel frattempo già arrivati per spostarli, ma i militari hanno comunque fatto il verbale e comminato una sanzione a chi ha parcheggiato dove c'è la sosta vietata.