Biella, Fiom/ Cgil: “Stellantis annuncia cassa integrazione preventiva all'ex Lancia di Verrone”

“Ci aspettavamo un autunno caldo ed è arrivato: è notizia di queste ore che anche allo stabilimento Stellantis di Verrone è arrivata la richiesta di cassa integrazione per le settimane 50 e 51, dal 9 al 21 dicembre”. Lo annuncia il segretario della Fiom/Cgil Biella Filippo Porcari.

E aggiunge: “La conseguenza di questa azione è il ritorno nei loro stabilimenti di competenza di quei 31 lavoratori di Melfi e Cassino che da mesi sono in trasferta nella struttura biellese. Ciò comporterà la perdita di ulteriore forza lavoro, in quanto i lavoratori attuali sono circa 353. La richiesta di CIG è richiesta in via precauzionale ma ciò non ci fa sentire tranquillo. Intendiamoci: la situazione non è drammatica ma si riaprono ancora nodi irrisolti e questioni già riportate all'attenzione della stampa. Occorre un piano industriale che dia respiro allo stabilimento di Verrone. È il momento di un cambio di passo”.