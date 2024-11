Biellese all'avanguardia nel settore piscine: Ramella Graniti sull'innovazione dei materiali.

Lavora la pietra da tre generazioni la Ramella Graniti di Castelletto Cervo, nel Biellese, e l’anno prossimo festeggerà gli 80 anni di attività. Le sue realizzazioni si trovano in tutto il mondo, in una moschea in Arabia Saudita, in una cucina in Giappone, negli arredi di negozi di alta moda a Miami, in opere di design lungo le scogliere della Norvegia, in panche di sicurezza a Londra e in monumento a Orleans. Si distingue per le lavorazioni di grandi dimensioni (oltre i 3,5 metri di lunghezza) e di elevata difficoltà grazie a macchinari costruiti ad hoc. Sono diversi i colleghi che si rivolgono alla famiglia Ramella per le lavorazioni speciali e sono state molteplici anche le collaborazioni all’estero.

Specializzazione, lusso e unicità sono importanti per lavorare ma la ditta non dimentica le proprie origini e continua a lavorare con imprese locali e privati nei campi di edilizia, arredamento, idrauliche ed è specializzata nel campo delle piscine con il brevetto “Sfioro” la griglia in pietra flessibile per piscina. Sfioro è un sistema componibile di griglie in pietra naturale. Il sistema è “Personalizzabile” per forma, dimensione, materiale e finitura ed è utilizzabile per marmo, pietra, granito. Sfioro nasce per abbattere i costi di elementi speciali, o su misura e risolvere il problema della realizzazione delle diverse forme delle piscine. È un sistema versatile, si adatta ai bordi rettilinei e curvi senza modifiche strutturali.

Video su YouTube che parla di Sfioro:

https://youtu.be/bwZ-SCRmO-I?si=Vz98yCGxL755SaAe

Video su YouTube sul progetto del Lago maggiore Piscina + elementi di corredo:

https://youtu.be/aNgk2pTu9CA?si=YJ8oDmjvukPkR4Fk

Progetto ex novo: villa privata Lago Maggiore con piscina con griglia Sfioro.

Spettacolare progetto ex novo seguito per una villa privata sul lago Maggiore.

Abbiamo realizzato Sfioro griglia in pietra flessibile, la scala, il rivestimento interno e il disegno del rosone della piscina oltre che tutti gli elementi di corredo come scale, balaustre e pavimenti nel giardino.

Materiale usato: Pietra di Luserna: per rivestimento, pavimentazione e griglia Sfioro.

Specializzazione, lusso e unicità sono importanti per lavorare ma la ditta non dimentica le proprie origini: sono progrediti grazie all’economia eccezionale del Biellese degli Anni 50-80 e continuano a lavorare con imprese locali e privati nei campi di edilizia, arredamento, idrauliche ed è specializzata nel campo delle piscine con il brevetto “Sfioro”, una griglia in pietra flessibile.

Sfioro la griglia in pietra flessibile per la tua piscina è un sistema componibile di griglie in pietra naturale. Il sistema è “Personalizzabile” per forma, dimensione, materiale e finitura ed è utilizzabile per marmo, pietra, granito. Sfioro nasce per abbattere i costi di realizzo di elementi speciali, o su misura, e risolvere il problema della realizzazione delle diverse forme delle piscine. È un sistema versatile, si adatta ai bordi rettilinei e curvi senza modifiche strutturali.

Perché scegliere una griglia in pietra flessibile?

Posa facile e rapida anche senza personale esperto

Elementi modulari facilmente rimovibili per pulizia e ispezione

Pietra e granito garantiscono igiene e resistenza agli agenti atmosferici e al cloro

Materiali naturalmente antisdrucciolo e antinvecchiamento

Ottima portata e resistenza meccanica a urti e sollecitazioni

Ogni elemento è progettato per permettere il giusto scolo e deflusso dell’acqua clorata per evitare ristagni che potrebbero generare muffe e funghi

Non necessita di rilievi misure con dime, diminuendo il costo di progettazione

Adattabile ad ogni tipo di linea, abbatte il costo dei pezzi curvi con un risparmio fino al 50%

