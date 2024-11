Allarme a Biella per un uomo privo di conoscenza, arrivano 118 e Carabinieri

Nella giornata di ieri, in via Cerruti, a Biella, si è reso necessario un intervento in codice rosso da parte del 118, allertato per un uomo apparentemente incosciente.

Grazie alla chiamata di alcuni passanti, i soccorritori hanno raggiunto l’uomo e, grazie agli accertamenti del caso si sarebbe scoperto lo stato di ubriachezza di un 47enne residente in città.

Trasportato al Pronto Soccorso, è stato affidato alle cure del personale medico. Sul posto anche i Carabinieri, a cui seguirà, molto probabilmente, una sanzione per ubriachezza.