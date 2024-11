Biella e provincia non sono un paese per giovani

Il Biellese torna alla ribalta a livello nazionale: siamo, infatti, la provincia piemontese con la percentuale più alta di anziani. Lo si evince dai dati Istat relativi al 31 dicembre 2023.

A fronte di una popolazione complessiva che scende e che, negli ultimi venti anni, ha perso 17.800 unità attestandosi sui 169.106 abitanti, cala il numero dei giovani e contestualmente aumenta quello degli over 65. Siamo arrivati al punto che un abitante su tre supera quello spartiacque. Al censimento del 2002, a fronte di un numero complessivo di 186.960, gli under 14 erano 21.730 mentre gli abili all’attività lavorativa 122.252 e gli ultra 65 ben 42.978.

A distanza di 21 anni, gli under 14 sono calati di 4730 unità (16.922) mentre il segmento tra i 15 e i 64 anni di oltre 20.000 (101.634). Analizzando i numeri, si nota che l’unica fascia della popolazione che aumenta (50.550) è quella superiore ai 65. Insomma Biella e il Biellese non è un paese per giovani