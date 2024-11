Ysangarda Trail, record di iscritti: Magagna e Lanza primi al traguardo FOTO e VIDEO

Ysangarda Trail, record di iscritti: Magagna e Lanza primi al traguardo (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Record di iscritti per la 19°edizione dell'Ysangarda Trail che, nella mattinata di oggi, 10 novembre, ha visto la partecipazione di 610 podisti, suddivisi nelle tre gare in programma: 19,12 e 6 chilometri.

In tanti, tra famiglie, coppie, giovani e amici a quattrozampe, hanno preso parte alla corsa sportiva, di scena nella Riserva Naturale della Baraggia. Visibilmente soddisfatto Paolo Boggio, presidente dell'ASD Sport e Natura (affiliata Csen), organizzatore dell'evento. Come sottolineato ai nostri microfoni, per quest'anno sono stati omaggiati tutti gli atleti minorenni.

Alla fine, nella 19 km, Federico Magagna ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Claudio Guglielmetti ed Enrico Alfisi. Tra le donne, invece, ha spiccato Beatrice Lanza che ha avuto la meglio su Monica Moia e Irene Corniati.

Nella 12 km, successo per Enzo Mersi, sul podio anche Flavio Pellerei e Matteo Raimondi. Vittoria anche per Giusy Feo: alle sue spalle il duo formato da Ludovica Boetto e Elizabeth Nwolicha. Dopo le premiszioni, un ricco pasta party per tutti i partecipanti.