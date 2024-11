A Pettinengo si ricorda Massimo Capellupo, mancato a 52 anni

Verrà ricordato oggi a Villa Piazzo di Pettinengo, in via Giovanni Battista Maggia, 2, Massimo Capellupo, recentemente scomparso all’età di 52 anni.

Rispettando i suoi desideri, i figli Maria Agnese, Simona e Lorenzo, con la sorella Monica, invitano a partecipare, alla festa “Ape-ritivo dell’agricoltore”, dalle 17 alle 20, indossando e portando con sé qualcosa di giallo e di nero; si chiede, inoltre, di inviare due tra le foto preferite di Massimo al numero 3470233970.

Responsabile fin dal 2010 del Laboratorio di Formazione in Apicoltura organizzato da Pacefuturo, Associazione che opera in diversi ambiti, promuovendo percorsi di “pace e di futuro”, ha messo in pratica il dovere morale di accogliere e sostenere persone in difficoltà, senza guardare al colore della pelle o alla nazionalità, Recentemente, Massimo era rientrato nella sua Vigliano Biellese da Tenkodogo, città di oltre 120.000 abitanti della Regione del Centro-Est, in Burkina Faso, dove si era recato per incontrare e fornire disinteressatamente la sua professionalità ad apicoltori locali, contribuendo a migliorare le condizioni nutrizionali della popolazione.

Socio del Circolo Culturale Sardo di Biella, vice presidente della Associazione Biellese Apicoltori, Massimo accompagnava, assieme al presidente Paolo Detoma, le visite guidate alla "Oasi delle Api”. A lui era affidata la manutenzione della gabbia di volo, che contiene gli alveari, i “casiddos di Nuraghe Chervu”, coordinando il lavoro volontario di richiedenti asilo. Improvvisamente mancato, prima di essere cremato è stato ricordato lunedì 28 ottobre scorso nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano Biellese.