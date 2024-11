Biella, principio d'incendio sul davanzale di un alloggio: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco FOTO

Allarme a Biella per un principio d'incendio scoppiato sul davanzale di un'appartamento.

È successo nella mattinata di oggi, 10 novembre, in viale Cesare Battisti: stando alle prime informazioni raccolte, un piccolo rogo si sarebbe sprigionato alla finestra di un'abitazione e qualche residuo è precipitato ai piani inferiori colpendo in pieno diversi oggetti presente in un giardino.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che ha evitato conseguenze ben più gravi. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata.