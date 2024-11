La luce del Natale si è già accesa nel Monastero Mater Carmeli di Biella

Dal 1 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 nello spazio monastico dedicato all’accoglienza, si è aperto il Mercatino natalizio solidale, pro sostentamento del Monastero.

Vi attendiamo per potervi mostrare le realizzazioni di quest’anno!

In un clima di preghiera e silenzio abbiamo lavorato per voi: potrete scegliere i vostri regali da donare ad amici e parenti, sapendo che non donerete un semplice oggetto, ma molto di più: la vicinanza di fraternità e preghiera delle Sorelle carmelitane.

Saranno realizzate anche corone dell’Avvento, centrotavola natalizi e ghirlande decorative.

Il Monastero vuol essere una casa spirituale per tutti: potete approfittare della visita al Mercatino per un breve tour risanante: una passeggiata nel bosco circostante, tra alberi rosseggianti e il verde intenso della grande sequoia; una sosta rigenerante nella piccola Cappella. E poi suonando al portone del Monastero ci troverete pronte ad accogliervi!

Gli orari di apertura sono : h 8.30 – 12 / 15.30 – 17: 30 tutti i giorni.

Il nostro indirizzo è Monastero Mater Carmeli – Strada del Bottegone, 9 – 13900 BIELLA tel. 015352803

monastero@carmelitanebiella.it

www.carmelitanebiella.it