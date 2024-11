Da Torino: Scontri tra i tifosi della Juve e del Toro, rissa con bastoni e cinghie

Scontri nella notte tra gli ultrà della Juventus e del Toro nella zona della Gran Madre, alla vigilia del derby in programma questa sera all'Allianz Stadium.

Rissa a colpi di bastoni e cinghie

I tifosi delle due squadre si sono ritrovati, come già accaduto in passato, intorno all'una in piazza Vittorio: da lì è scaturita una rissa a colpi di bastoni e cinghie. Un'azione violenta documentata dai presenti, con immagini che stanno facendo il giro sui social: dai visto di vedono persone vestite di nero. Nel centro sono stati esplosi anche fumogeni.

L'arresto

Sono state le persone presenti nei locali della movida a chiamare il 112 e lanciare l'allarme. All'arrivo della Polizia c'è stato un fuggi fuggi generale, ma gli agenti sono riuscito a bloccare ed identificare una decina di persone: una è finita in manette con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli ultras fermati apparterrebbero a gruppi della tifoseria organizzata bianconera dei Drughi e di Primo Novembre.