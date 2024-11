"Sosteniamo l'inclusione" un contest per Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi

I Consigli Comunali delle Ragazze e dei Ragazzi sono una realtà sempre più diffusa nei Comuni piemontesi, sono almeno 100 ad averne costituito uno. Nel 2022 la Regione Piemonte è stata la seconda a dotarsi di una legge ad hoc, su proposta del CCRR di Favria, per promuovere la diffusione dei consigli dei ragazzi. A supportare l’operato dell’assessorato alle politiche dei bambini nel diffondere i consigli dei ragazzi l’associazione Cor et Amor di Lessolo TO attraverso la progettualità “Spazio alla Gentilezza” con cui i rappresentanti dei giovanissimi imparano a creare pratiche gentili per il bene comune diventando da esempio per i propri coetanei.

A questo proposito è stata recentemente attivata una piattaforma web dedicata(www.crrgentilezza.org) che sarà la casa virtuale della rete di tutti i ccrr gentili. Nello stesso ambito l’assessore regionale con delega al sociale dott. Maurizio Marrone ha da poco presentato il contest “sosteniamo l’inclusione” in cui i consigli delle ragazze e dei ragazzi sono chiamati a rispondere alla domanda “cosa possiamo fare per stare bene insieme?” attraverso la realizzazione di iniziative inclusive, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità. Lo stesso assessore Marrone dopo avere evidenziato quanto sia fondamentale l’importanza di comprendere l’altro ha rivolto un invito ai ccrr:”partecipate numerosi a “sosteniamo l’inclusione” per creare insieme una comunità a misura di tutti”.