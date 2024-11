Dal Meleto di Gifflenga, mele e dieta chetogenica, qualche curiosità

La risposta è sì! Ma meglio evitare il fai da te e rivolgersi sempre a un professionista in campo nutrizionale, come spiega spiega Roberta Ravinetto, biologo nutrizionista: "La dieta chetogenica spinge il corpo in chetosi, quindi la prima fonte energetica cambia, non sono più i carboidrati, ma i grassi endogeni, inoltre questa tipologia di alimentazione viene adottata per perdere molto peso corporeo in poco tempo e deve essere mantenuta per brevi periodi. Le mele possono essere consumate in quantità moderate all’interno di una dieta chetogenica ma sono di fondamentale importanza le esigenze individuali e la fase della dieta in cui il paziente si trova, perché inizialmente i carboidrati devono essere mantenuti sotto una grammatura controllata giornaliera".

Secondo il biologo nutrizionista ecco che le mele, avendo un basso indice glicemico, possono essere inserite nel piano alimentare chetogenico in modo tale da contribuire a variare l’alimentazione e a migliorarne il piacere per un pasto più appagante.

E dove trovare le mele perfette, croccanti e gustose migliori del biellese? Al Meleto di Gifflenga, naturalmente a Cascina Imperolo, e il motivo è nelle cure riservate ai propri frutti dal proprietario Davide Pichetto Fratin che fin dal 2013 si occupa della gestione dell'azienda.

Il Meleto

Dottoressa biologo nutrizionista Roberta Ravinetto