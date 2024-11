AMA Biella e Aglietti 1910 sostengono la salute del territorio.

Aglietti 1910 conferma le attività sociali del territorio attraverso il sostegno all'Associazione Malattia di Alzheimer Biella.

A partire da queste settimane, Aglietti 1910 mette in distribuzione nei punti vendita del gruppo a Cossato, Sandigliano, Serravalle Sesia - e presto anche a Fara Novarese - centomila shopper compostabili attraverso i quali si diffonde l’invito a prendersi cura della salute della propria memoria, affinché AMA Biella possa continuare a supportare progetti e attività a favore delle persone con demenze e delle loro famiglie.

«Siamo veramente molto contenti di essere coinvolti in questo progetto» dichiara Federico Aglietti, alla guida della storica azienda di famiglia. «Crediamo che fare impresa non possa prescindere da un’attenzione verso la comunità in cui viviamo e operiamo».

«AMA Biella esprime sincera gratitudine a Federico Aglietti per aver accolto con entusiasmo l’idea di una collaborazione» aggiunge il presidente, Franco Ferlisi. «Per la nostra associazione è una importante occasione di comunicazione e promozione capillare sul territorio, a fianco di un’azienda che ha fatto della qualità la propria parola chiave».