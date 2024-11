Individuato il responsabile che ha dato fuoco a una catasta di mobili a Mongrando, FOTO

Aggiornamento 8 novembre delle 15,33

I contorni dell'accaduto di ieri si fanno più chiari. Il responsabile del rogo è stato individuato, da una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di una persona che si occupa di sgombero cantine.

A dare l'allarme dell'incendio in via Maghetto è stata la vigilessa del Comune di Mongrando.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Occhieppo, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio, e i Carabinieri della Forestale.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i Carabinieri della Forestale di Sordevolo nei giorni scorsi avessero già aperto un'attività per smaltimento illecito di rifiuti nei confronti della persona che è stata denunciata, in seguito alla quale il Sindaco di Mongrando aveva provveduto a emettere un'ordinanza per lo smaltimento di questi, che è stata disattesa come dimostra la vicenda di ieri.

L'uomo, che infine è stato deferito per diversi reati, anzichè smaltirli, avrebbe infatti preferito portarli in via Maghetto e dargli fuoco.

I Fatti

Scatta l'allarme a Mongrando per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 7 novembre.

Avvolta dalle fiamme un'enorme catasta di mobili di vario genere, abbandonati in un campo fuori dal centro cittadino. Sul posto sono giunti molto velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, smassamento e successiva bonifica dell'area interessata dal rogo.

Presente anche il sindaco Michele Teagno, insieme ai cantonieri comunali, agli agenti della Polizia Locale e ai Carabinieri. Gli accertamenti sono in corso per chiarire i contorni della vicenda e identificare i presunti responsabili dell'abbandono.