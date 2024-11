A Pollone il IV Novembre un omaggio all'ex sindaco Gino Falchero FOTO

"Oggi, più che mai, è essenziale ricordare il dramma delle guerre che, purtroppo, continuano a tormentare il nostro mondo. In particolare, vorrei porre l'attenzione su una delle conseguenze più tragiche e dolorose: i bambini che vivono nel terrore della guerra", ha esordito con queste parole il sindaco di Pollone Paolo Tha nel suo discorso in occasione del IV Novembre.

E ha proseguito rendendo omaggio all'ex sindaco Gino Falchero. "E' una persona speciale della nostra comunità, e tra poco compirà 100 anni. La sua vita è stata profondamente segnata dal periodo della guerra, e il suo esempio di resilienza e dedizione ci ispira a lottare per un mondo migliore. Nato in una famiglia povera, grazie alla sua determinazione e al duro lavoro, Gino Falchero è riuscito a creare benessere per sé e per la sua famiglia, dimostrando che con forza di carattere si possono superare le difficoltà. Il suo impegno e il suo amore per la montagna e per Pollone sono un faro di speranza e ci ricordano l'importanza di lavorare insieme per il bene comune".

Il sindaco ha poi proseguito invitando a riflettere sulle sofferenze del passato. "E' importante costruire un futuro di pace e solidarietà per tutti - ha concluso il primo cittadino -. Impegniamoci a fare la nostra parte affinché le generazioni future, come gli alunni delle nostre scuole, possano vivere in un mondo senza guerre, dove i sogni dei bambini possano crescere liberi da paure e conflitti. Viva l'Italia, Viva le Forze Armate! Grazie".