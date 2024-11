L’Ipercoop di Biella si è completamente trasformato con la ristrutturazione!

Con un design rinnovato e uno stile fresco, l'Ipercoop di Biella accoglie soci e clienti con tante novità. Dopo un'attesa che ha suscitato grande curiosità, il negozio si presenta completamente trasformato, offrendo un'esperienza di acquisto ancora più coinvolgente e conveniente.

Al centro dell'innovazione, all’ingresso spicca il Novapoint ristrutturato, il punto di riferimento per i servizi Nova Coop, posizionato vicino ai corner Coop Salute e Coop Ottica. Procedendo all'interno, è possibile scoprire il nuovo Corner multimediale Expert In, uno spazio interattivo dove esplorare un vasto assortimento di prodotti di telefonia e informatica. L’offerta gastronomica è stata ulteriormente arricchita grazie all’ampliamento del Fiorfiore Cafè, che propone piatti della cucina Coop in un ambiente rilassante e moderno, dotato di pannelli fonoassorbenti per un comfort acustico ottimale.

Il negozio ha migliorato notevolmente l'efficienza grazie all'introduzione di nuove casse self-service, posizionate anche in una postazione aggiuntiva, e terminali salvatempo supplementari, ora disponibili anche presso il nuovo ingresso, con una vista diretta sui reparti serviti, in corrispondenza dell’area ristorazione e che facilitano l’esperienza di acquisto.

La Piazza dei Freschi sulla quale si affaccia il nuovo ingresso presenta nuovi prodotti e servizi, come un ampio banco Pasticceria con vista sulla galleria, un rinnovato banco Panetteria, che offre anche pizza alla pala e un banco caldo di Gastronomia. Con il nuovo totem Zero Attesa Gastronomia i clienti possono selezionare i prodotti e le quantità desiderate, prenotarli e ritirarli, senza attendere il proprio turno al banco. La Macelleria è stata completamente rinnovata, anche la Pescheria è stata potenziata con nuovi impianti di ghiaccio a caduta, che migliorano l’ergonomia per il personale, e l’introduzione di monitor per una comunicazione più chiara ed ecologica. Prodotti freschi, salumi, latticini e piatti già pronti nei banchi a libero servizio ampliano ulteriormente la scelta per i clienti.

Non mancano poi le novità nelle aree tematiche, una su tutte: è stata arricchita la cantina dei vini.

Per chi cerca convenienza, l'Ipercoop offre promozioni settimanali imperdibili. Fino al 10 novembre, ogni acquisto in gastronomia dà diritto a un buono sconto del 25% dell’importo speso nel reparto da utilizzare sulla spesa dall’11 al 17 novembre. Questa settimana, invece, puoi utilizzare sulla spesa il buono ottenuto nel reparto macelleria la scorsa settimana. E le offerte non si fermano qui, con nuove promozioni ogni settimana!

Inoltre, l’impegno per la sostenibilità si concretizza nell'adozione di impianti frigoriferi all'avanguardia e soluzioni per l’efficientamento energetico che riducono i consumi. E per chi desidera un’esperienza di acquisto ancora più comoda, sono disponibili i servizi Nova Coop presso il Centro commerciale Gli Orsi di Biella, tra cui la stazione di rifornimento Enercoop e il servizio di spesa online su CoopShop.it, con opzioni di consegna a domicilio o ritiro presso il locker adiacente all’Enercoop.

L'Ipercoop è aperto ogni giorno, dalle 9 alle 21.