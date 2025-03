La tradizionale fagiolata del Carnevale Benefico di Cavaglià ha registrato un’ottima partecipazione in tutti i rioni del paese, segnando l'inizio delle iniziative legate all'edizione 2025. Pentoloni in fila e porzioni distribuite in abbondanza hanno accompagnato il fine settimana, con la presenza di Gianduja e Giacometta a dare il via alla manifestazione.

Gli organizzatori hanno preparato ben 62 paioli contenenti 7,5 quintali di fagioli e salamini a volontà.