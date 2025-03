Grande successo per il pranzo benefico sardo in favore dell’Anffas

Un momento di festa, di condivisione e di solidarietà: la XXXII edizione del tradizionale pranzo benefico sardo organizzato in favore dell’Anffas ha ancora una volta dimostrato la forza della comunità e il valore dell’inclusione. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone, è stato un’occasione unica per abbattere barriere e "varcare la soglia della diversità", promuovendo un incontro autentico tra persone con e senza disabilità.

Come da tradizione, i veri protagonisti del menù sono stati i maialini arrosto, simbolo della cucina sarda e immancabili ospiti d’onore di questa grande festa gastronomica. Preparati con maestria secondo l’antica arte della cottura allo spiedo a fuoco indiretto, hanno conquistato il palato dei presenti, accompagnati da altre prelibatezze tipiche della Sardegna, in un tripudio di sapori genuini e convivialità. Ma al di là dell’aspetto culinario, il pranzo benefico ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e di sostegno concreto alle persone con disabilità.

Il ricavato dell’evento viene interamente devoluto in favore dell’Anffas, destinato a progetti pensati per le persone con disabilità, contribuendo a migliorare la loro qualità di vita e a promuovere percorsi di autonomia e di integrazione sociale. La grande partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dai presenti sono la conferma che l'iniziativa è ormai un appuntamento irrinunciabile per la comunità. Il pranzo benefico non è solo un’occasione per gustare ottimi piatti della tradizione isolana, ma anche e soprattutto un’opportunità per creare legami, favorire e diffondere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Anffas, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, attraverso le parole della presidente Maria Teresa Rizza e del segretario Ivo Manavella, ringrazia tutti i partecipanti, gli organizzatori e i volontari che hanno reso possibile questa straordinaria giornata di festa e di impegno sociale.