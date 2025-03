Malgrado il tempo e le temperature non propriamente primaverili, molte persone hanno raggiunto il Centro Zegno di Trivero, nel comune di Valdilana, per Gusto al Centro, andato in scena nella giornata di oggi, 23 marzo.

È stata una giornata dedicata ai sapori, alla cultura e alla natura. Presenti stand enogastronomici, mostre, laboratori ed esibizioni musicali che hanno conquistato i presenti.