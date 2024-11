Ricerca e prevenzione protagonisti a Biella per l'Airc

La galleria del centro commerciale I Giardini a Biella ospiterà, come di consueto, la postazione dei cioccolatini della ricerca dell’Airc. L’appuntamento è per sabato 9 novembre e dietro la bancarella, accanto all’ingresso del supermercato Esselunga, ci saranno le volontarie e i volontari del Fondo Edo Tempia, partner storico in provincia dell’iniziativa dell’associazione che fu fondata da Umberto Veronesi. Scopo della giornata è raccogliere risorse, in circa duemila piazze d’Italia, per finanziare i progetti con cui l’associazione italiana per la ricerca sul cancro consente al mondo della scienza e della medicina di fare progressi nella conoscenza e nella cura dei tumori.

Alcuni di questi coinvolgono direttamente il laboratorio di genomica, la struttura del Fondo Edo Tempia che da più di vent’anni collabora con realtà nazionali e internazionali per studi che riguardano la diagnosi e le terapie sul cancro. Negli ultimi anni sono stati diciassette gli articoli scientifici che riguardano ricerche finanziate da Airc a cui il laboratorio di genomica ha collaborato. Attualmente le ricercatrici biellesi sono al lavoro su quattro progetti che riguardano lo studio di un tumore raro del peritoneo, la personalizzazione degli screening mammografici e al colon e la ricerca di un sistema di diagnosi precoce più accurata per il cancro della prostata. La confezione di cioccolatini ha il marchio prezioso di Venchi, storica azienda torinese, e saranno a disposizione in cambio di un’offerta.

La scelta del cioccolato fondente contiene anche un messaggio per la salute: contiene infatti i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli, con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Nella confezione si troverà anche la speciale guida con un focus sulla salute maschile.