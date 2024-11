Pallamano, prova d'orgoglio per Vigliano ma non basta: passa Milano FOTO

Pallamano, prova d'orgoglio per Vigliano ma non basta: passa Milano

Termina con il punteggio di 19-21 la seconda gara di campionato Under 16 maschile di pallamano disputata da FC Vigliano Polisportiva con il risultato finale che arride agli ospiti di Milano Ferrarin. La gara che ha avuto luogo nella serata di domenica 3 novembre presso la palestra Grosso di Verrone tornata ad essere gremita e festante per il ritorno della disciplina della pallamano.

La gara inizia, sotto l’attento arbitraggio di Gianluca Morelli di Bordighera, con la squadra giallorossa di casa molto confusionaria in attacco e leggera in difesa. Frutto dei primi otto minuti infatti è un netto 7-0 in favore dei milanesi. I giallorossi non si demoralizzano e iniziano a prendere confidenza sul campo soprattutto dopo il time-out chiamato dalla panchina di casa e la prima frazione scivola via fino al 7-13 del fischio arbitrale di metà gara. Le squadre rientrano negli spogliatoi e all’uscita la squadra di casa aumenta l’intensità difensiva, mentre gli ospiti milanesi faticano a trovare la via del gol e le contromosse agli attacchi giallorossi.

Ne scaturisce un incontro entusiasmante con la squadra di casa che, azione dopo azione, cerca di colmare il gap di inizio primo tempo. Il punteggio dice 19-21 quando resta poco più di un minuto da giocare. La panchina milanese spende il suo time-out e cerca di rinforzare la fase difensiva e trasformare la stessa in attacchi fulminei. La mossa non riesce, ma il punteggio non cambia, complice anche la troppa frenesia in attacco della squadra di casa. Giunge così il fischio finale e il punteggio rimane inchiodato sul 19-21 a favore dei lombardi.

Questo il commento a fine gara dell’allenatore giallorosso Simone Lugli: “Siamo entrati in campo molto confusi e abbiamo trascinato questa grande confusione per buona parte del primo tempo. Avevamo inoltre a disposizione un numero limitato di soluzioni di cambio, complici alcune assenze e l’indisponibilità a giocare del nostro capitano Nazario che ha voluto comunque essere presente in panchina e nello spogliatoio. Nonostante ciò ci sono stati momenti importanti quali la prima rete in campionato di Giovanni Toso, l’abnegazione e collaborazione difensiva del secondo tempo ed altre piccole cose che abbiamo osservato quali applicazioni di ciò che stiamo provando a realizzare durante gli allenamenti. La squadra è in netta crescita rispetto ad inizio stagione e c’è voglia di imparare”.

“Di stimolo è stata anche la convocazione di Sofia nella selezione dei talenti – sottolinea Lugli - L’atleta è stata a Leno il 27 ottobre ed è tornata nuovamente entusiasta dell’esperienza riferendo che tutte le ragazze sono state coinvolte in un allenamento di soluzioni di attacco e difesa, poi messe in campo durante la partita finale e che è stata felice di confrontarsi con atlete di maggiore esperienza, acquisendo una maggiore consapevolezza su come comportarsi in campo. Questa testimonianza, portata al gruppo, ha permesso a tutti un ulteriore salto in avanti. Ho avuto modo di sentire alcuni commenti dei ragazzi al termine dell’incontro e la parola consapevolezza era anche in questi al termine della partita disputata. Desidero infine ringraziare l’arbitro per aver accettato la designazione. La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi ogni martedì e giovedì presso la palestra delle scuole media di Vigliano Biellese tra le 18:30 e le 20. Gli allenamenti sono misti per età e genere, una formula, dimostratasi finora vincente per la crescita globale dei singoli”.