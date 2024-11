Alla Baraggia torna l'Ysangarda trail

Domenica 10 novembre ritorna l’Ysangarda trail, bellissima corsa podistica all’interno della Riserva Naturale della Baraggia. L’evento è organizzato dall’A.s.d. Sport e Natura, affiliata Csen.

Il ritrovo è a Cossato in frazione Castellengo all'EcoMuseo del territorio alle 8.00.

Sono previsti tre percorsi: quello competitivo da 19 km e 400 metri di dislivello, un altro competitivo da 12 km e 300 metri di dislivello che è anche Nordic Walking (non competitivo) ed uno non competitivo ed anche Nordic Walking da 6 km e 100 metri di dislivello.

La gara più lunga partirà alle 9.30, a seguire ci sarà quella da 12 km sia in versione competitiva, sia in versione Nordic Walking, ed alle 9.40 vedrà il suo avvio il tracciato non competitivo ed anche di Nordic Walking da 6 km.

Quest’anno ritorna anche il super pasta party (oltre ai ristori lungo il percorso ed a quello finale, ndr.): «E’ un’occasione – racconta Paolo Boggio, Presidente di A.s.d. Sport e Natura – di grande unione e convivialità che si terrà nella sede della Pro Loco di Mottalciata. In questi locali alla ore 13.00, appena saranno disponibili le classifiche, ci saranno le premiazioni dei primi cinque uomini e delle prime cinque donne.».

Un’altra bella novità la racconta sempre Boggio: «Abbiamo pensato di omaggiare le iscrizioni a tutti gli atleti minorenni. E poi come ogni anno, a tutti gli iscritti verrà data una maglietta in ricordo della manifestazione».

Ci sarà anche un servizio massaggi disponibile alla fine della gara in zona arrivo.

Ci sono vari modi per iscriversi: Ci si può preiscrivere tramite il sito www.traildeiparchi.com, oppure iscriversi presso il Negozio di BiboSport a Biella in via Mazzini 17/b ed anche presso il Centro Revisioni Tollegno in via Oberdan 57 a Tollegno: in entrambi i casi si può ritirare anticipatamente il pettorale. E’ anche possibile iscriversi la mattina dell’evento con un supplemento di 3 euro.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che amano il territorio biellese o sono curiosi di scoprirlo maggiormente: «Contiamo di avere tanti atleti iscritti – conclude l’organizzatore - per fare conoscere loro un’area unica. Questo è anche un modo per promuovere le nostre zone e lasciare dei sentieri puliti nel territorio . Più che una corsa vuole essere una giornata di festa all’insegna dello sport e della condivisione».