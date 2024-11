Valdengo, è un successo l'Halloween Party

Grande successo per il mostruoso Halloween Party, organizzato dalla Pro Loco di Valdengo che ha visto aggirarsi più di 200 bambini, nei loro più fantasiosi travestimenti (accompagnati da genitori e amici fino a raggiungere circa 500 persone), fra le vie del paese alla luce di torce e lanterne.

Sono poi giunti al Salone Polivalente presso il Centro Sportivo, magicamente addobbato, dove spaventose presenze li attendevano: streghe e personaggi mostruosi ma anche tanti “dolcetti” dalle caramelle, alla cioccolata calda e poi popcorn, patatine, pizzette e per i grandi un caldo vin brulè, e soprattutto tanta musica per grandi e piccini per scatenarsi e ballare insieme con tanta allegria e un po' di magia fino allo scoccare della mezzanotte.