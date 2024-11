Democratiche e Giovani Democratici: "Consultorio un luogo per tutti"

Sabato 26 ottobre le Democratiche insieme ai Giovani Democratici hanno promosso un incontro allargato a tutte le associazioni e a chiunque volesse partecipare sul tema del Consultorio e della salute della donna. Una buona partecipazione dialogante ha consentito di fare un incontro costruttivo e collaborativo con alcuni Medici dei servizi consultoriali che hanno esposto le tante attività dedicate che, con l'arrivo della Nuova Primaria Dott.ssa Masturzo, sono state avviate anche grazie al fatto non scontato di poter contare a Biella su un reparto a regime con il personale al completo. Questo consente di poter proporre nuove attività e riproporne altre che negli anni passati erano state abbandonate proprio a causa della carenza di personale.

Molte le domande fatte sulle modalità di accesso, sulle cure, sulla prevenzione e sull’informazione alla popolazione, con una particolare attenzione ai giovani. Abbiamo quindi capito che il Consultorio è un luogo per tutti: per le famiglie di ogni genere, per persone di qualsiasi estrazione socio-economica e per qualsiasi persona che ritenga di aver necessità di essere supportata per la propria salute, per la contraccezione, la gestazione, il puerperio, la natalità, l’interruzione di gravidanza o la transizione di genere. Importante sottolineare che la Priorità rivendicata a livello politico è che il consultorio resti un luogo di accesso libero e accogliente per tutte e tutti, che venga potenziato e adeguatamente finanziato, in modo da poter continuare ad avere la corretta formazione per il personale e soprattutto per poter avere sempre più presidi sul territorio.

Ad oggi infatti le sedi del consultorio sono a Biella, a Cossato e di recente a Cavaglià, ma è necessario aprirne altre, per poter far fronte alle necessità di un territorio esteso, sovente lontano dal centro di Biella e che non ha più risposte dai servizi di altre zone, come ad esempio Vercelli, a sua volta in grande difficoltà.

Auspichiamo che si possa incrementare il lavoro anche nella zona di Valdilana, dove un tempo era in essere un consultorio, zona lontana dal centro e in difficoltà anche a causa del disservizio della zona della Valsesia/Vercelli. La salute oggi è il bene più prezioso da salvaguardare e le donne, che restano il principale motore del welfare-state perché ancora oggi è su di loro che grava tutto il peso dei ruoli di cura famigliare, ricordano ancora fortemente che la necessità di migliorare e potenziare i servizi è prioritaria non solo per loro, ma per la società tutta. Apprendere che nella manovra di bilancio è stata ulteriormente ridotta la copertura degli asili dal 33% al 15% sui territori regionali è segno della peggiore retroguardia di un governo che dice di voler promuovere la natalità, ma contemporaneamente taglia proprio sui servizi socio-educativi, aggirando il Pnrr.

E se ancora non bastasse il Consiglio regionale Piemontese ha bocciato la proposta fatta dal PD per una campagna sul parto in anonimato ed il potenziamento dei consultori, e anche questa è l'ennesima occasione persa per i diritti e i bisogni delle donne.

Come sempre le democratiche chiedono un reale investimento informativo, culturale, sanitario ed economico rispetto alla salute delle donne, e non investimenti a pioggia su associazioni Pro vita come accaduto a Torino.